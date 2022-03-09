Новину повідомив Дмитро Живицький – голова Сумської ОВА. Про місце виїзду організованої першої колони у супроводі Червоного Хреста місцевим жителям повідомлять додатково.

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Також люди можуть виїхати з Сум власним транспортом.

Додатково приблизно на 14:00 ми повертаємо 22 автобуси з Полтави на Суми які вчора поїхали у першій колоні. Їх подамо під завантаження для вагітних жінок, жінок з дітьми, людей старшого віку та з інвалідністю,

– заявив Живицький.

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