Друга колона автобусів прибула вночі 9 березня до Полтави, розповів голова місцевої ОВА Дмитро Лунін.

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Далі люди прямують на Захід

Більшість евакуйованих – наші жінки та діти. Також є громадяни Туреччини. Із Полтави люди поїхали залізницею на захід. Однак тим, хто хоче лишитись у місті, надають прихисток.

Близько 5 000 людей та більше 1 000 приватних авто вже в безпеці,

– сказав Лунін.

Також показали відео, як люди з валізами прямують з вокзалу. Довкола стоять десятки евакуаційних автобусів.

Як проходила евакуація

Жителі Сум покидали місто приватним транспортом та автобусами. Усі їхали в супроводі машин Червоного Хреста.

До речі, евакуюватись змогли 1 100 іноземних студентів.

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