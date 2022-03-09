Вторая колонна автобусов прибыла ночью 9 марта в Полтаву, рассказал глава местной ОВА Дмитрий Лунин.

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Далее люди направляются на Запад

Большинство эвакуированных – наши женщины и дети. Также есть граждане Турции. Из Полтавы люди поехали по железной дороге на Запад. Однако тем, кто хочет остаться в городе, предоставляют убежище.

Около 5 000 человек и более 1 000 частных авто уже в безопасности,

– сказал Лунин.

Также показали видео, как люди с чемоданами идут с вокзала. Вокруг стоят десятки эвакуационных автобусов.

Как проходила эвакуация

Жители Сум покидали город на частном транспорте и автобусах. Все ехали в сопровождении машин Красного Креста.

Кстати, эвакуироваться смогли 1 100 иностранных студентов.

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