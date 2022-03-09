Серед жертв є троє дітей, заявив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Важливо Обстріл Охтирки: є жертва й щонайменше 14 поранених

Діти були з однієї родини

Спочатку повідомляли про двох загиблих діток, але сьогодні з-під завалів дістали тіло третього хлопчика. Усі вони – з однієї родини.

Будинки зруйновані вщент

Російська бомба прилетіла на приватний будинок по вулиці Роменській і знищила його вщент. Там перебувало 9 людей – ніхто не вижив. Окупанти зруйнували ще 6 будинків зруйновані вщент, також близько 20 – зруйновані частково.

Ця історія по праву може назватися масовим вбивством, адже одна бомба забрала життя 22 людей,

– наголосив Живицький.

Крім того, 8 цивільних зазнали поранень, зокрема, 5-річна дівчинка.

Зруйновані внаслідок авіаудару будинки / Фото Дмитра Живицького:



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