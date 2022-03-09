На жаль, це не остаточні цифри, бо підрахунки важко вести. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів, що знайшли не всіх.

Важливо Російська агресія призвела до 500 цивільних жертв і 800 поранених, – ООН

2 години обстрілів

Політик наголосив, що 8 березня майже 2 години поспіль російські війська бомбардували та обстрілювали цивільну інфраструктуру Охтирки. Мер міста Павло Кузьменко розповів про руйнування:

повністю зруйновані залізнична станція,

будівля виконавчого комітету,

краєзнавчий музей,

місцевий універмаг і всі торговельні приміщення.

Охтирська ТЕЦ зупинена, тож люди не мають електрики. Орки зруйнували каналізаційний колектор – частково немає водопостачання, також зруйновано багато електроопор.

Цілий день розгрібаємо завали, які сталися внаслідок скидання авіабомби,

– зізнався Кузьменко.

Руїни в Охтирці / Фото Дмитра Живицького:

Жителі щодня ховають захисників

Живицький наголосив, що багатостраждальна Охтирка щодня ховає своїх захисників, які загинули в результаті бомбардування військової частини 25 лютого.

7 березня місцеві жителі провели в останню путь ще трьох загиблих воїнів.



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