На жаль, це не остаточні цифри, бо підрахунки важко вести. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів, що знайшли не всіх.
Важливо Російська агресія призвела до 500 цивільних жертв і 800 поранених, – ООН
2 години обстрілів
Політик наголосив, що 8 березня майже 2 години поспіль російські війська бомбардували та обстрілювали цивільну інфраструктуру Охтирки. Мер міста Павло Кузьменко розповів про руйнування:
- повністю зруйновані залізнична станція,
- будівля виконавчого комітету,
- краєзнавчий музей,
- місцевий універмаг і всі торговельні приміщення.
Охтирська ТЕЦ зупинена, тож люди не мають електрики. Орки зруйнували каналізаційний колектор – частково немає водопостачання, також зруйновано багато електроопор.
Цілий день розгрібаємо завали, які сталися внаслідок скидання авіабомби,
– зізнався Кузьменко.
Руїни в Охтирці / Фото Дмитра Живицького:
Жителі щодня ховають захисників
Живицький наголосив, що багатостраждальна Охтирка щодня ховає своїх захисників, які загинули в результаті бомбардування військової частини 25 лютого.
7 березня місцеві жителі провели в останню путь ще трьох загиблих воїнів.
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