К сожалению, это не окончательные цифры, потому что подсчеты сложно вести. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал, что нашли не всех.

Важно Российская агрессия привела к 500 гражданским жертвам и 800 раненым, – ООН

2 часа обстрелов

Политик подчеркнул, что 8 марта почти 2 часа подряд российские войска бомбили и обстреливали гражданскую инфраструктуру Ахтырки. Мэр города Павел Кузьменко рассказал о разрушениях:

полностью разрушены железнодорожная станция,

здание исполнительного комитета,

краеведческий музей,

местный универмаг и все торговые помещения.

Ахтырская ТЭЦ остановлена, поэтому у людей нет электричества. Орки разрушили канализационный коллектор – частично нет водоснабжения, также разрушено много электроопор.

Целый день разгребаем завалы, которые произошли в результате сброса авиабомбы,

– признался Кузьменко.

Руины в Ахтырке / Фото Дмитрия Живицкого:

Жители каждый день хоронят защитников

Живицкий подчеркнул, что многострадальная Ахтырка ежедневно хоронит своих защитников, погибших в результате бомбардировки воинской части 25 февраля.

7 марта местные жители провели в последний путь еще троих погибших воинов.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!