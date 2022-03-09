К сожалению, это не окончательные цифры, потому что подсчеты сложно вести. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал, что нашли не всех.
Важно Российская агрессия привела к 500 гражданским жертвам и 800 раненым, – ООН
2 часа обстрелов
Политик подчеркнул, что 8 марта почти 2 часа подряд российские войска бомбили и обстреливали гражданскую инфраструктуру Ахтырки. Мэр города Павел Кузьменко рассказал о разрушениях:
- полностью разрушены железнодорожная станция,
- здание исполнительного комитета,
- краеведческий музей,
- местный универмаг и все торговые помещения.
Ахтырская ТЭЦ остановлена, поэтому у людей нет электричества. Орки разрушили канализационный коллектор – частично нет водоснабжения, также разрушено много электроопор.
Целый день разгребаем завалы, которые произошли в результате сброса авиабомбы,
– признался Кузьменко.
Руины в Ахтырке / Фото Дмитрия Живицкого:
Жители каждый день хоронят защитников
Живицкий подчеркнул, что многострадальная Ахтырка ежедневно хоронит своих защитников, погибших в результате бомбардировки воинской части 25 февраля.
7 марта местные жители провели в последний путь еще троих погибших воинов.
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