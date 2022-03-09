Від початку нападу Україна втратила 1335 цивільних людей. Серед них 474 убитих та 861 поранений.

До теми Обстріл Охтирки: є жертва й щонайменше 14 поранених

Серед загиблих – 97 чоловіків, 54 жінки, 8 хлопчиків і 4 дівчинки, а також 17 дітей і 294 дорослих, стать яких поки невідомає. Поранені 76 чоловіків, 55 жінок, 11 дівчат і 3 хлопчиків, а також 30 дітей і 686 дорослих, стать яких поки невідома,

– мовиться у повідомленні ООН.

Більшість зафіксованих втрат серед цивільного населення були через вибухову зброю з широкою зоною впливу. Також обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари.

Водночас у ООН кажуть, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, що контролюється урядом. В останні дні інформація з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, затримується, а багато звітів все ще очікують підтвердження.



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