Голова Київської ОВА Олексій Кулеба виклав карту евакуаційних маршрутів з області. Згідно з нею людей 9 березня вивозитимуть з-під обстрілів до столиці.

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Карта "зеленого коридору" на Київщині

Зазначимо, що евакуація відбуватиметься з Ворзеля, Бородянки, Ірпеня та Гостомеля через Стоянку, а також Білогородку до міста Київ.

Розпочнеться вивезення цивільного населення об 11:30.

Так виглядають карти евакуації людей на Київщині:

Нагадаємо адреси для евакуації:

місто Ірпінь, готель "Ірпінь", вулиця Соборна, 105Б

місто Ворзель, Укрпошта, вулиця Курортна, 25

місто Буча, Бучанська міська рада, вулиця Енергетиків, 12

місто Гостомель, Виправна колонія, вулиця Мирна, 3А

місто Бородянка, Церква, вул. Православна – вулиця Центральна

місто Гостомель, вулиця Свято-Покровська, 220

Евакуаційний транспорт уже відправився до населених пунктів. Додамо, що вибратися можна буде також і на власному транспорті. Наголошуємо, що у пріоритеті для евакуації жінки, діти, а також люди поважного віку.

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