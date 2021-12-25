У Харкові за півтора мільйона гривень встановили артоб'єкт у вигляді Стоунхенджу

У спальному районі Харкова встановили дивний артоб'єкт, який назвали "українським Стоунхенджем". На нього "витратили" майже півтора мільйона гривень.

Оригінальні конструкції з'явилися на пустирі за житловими будинками на вулиці Бібліка, 2 та 2а.

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Артоб'єкт у вигляді Стоунхенджу

У Харкові встановили інсталяцію, що складається з бетонних блоків, яким за допомогою спеціальної технології з ефектом старіння матеріалів надали вигляду стародавньої будівлі. Цей артоб'єкт назвали "українським Стоунхенджем".

На конструкціях у камені висічені зображення скіфської тематики, рунічні та зодіакальні символи. Усередині об'єкту встановили копії скіфських кам'яних баб. Саму ж територію вимостили "стародавнім" мощенням: морською галькою, пісковиком, природним каменем.

Елементи конструкції сягають 2,4 метра.



У Харкові встановили артоб'єкт у вигляді Стоунхенджу / Фото "Труха"​

Автори проєкту хочуть, аби "український Стоунхендж" віднесли до списку місць для туристів, бо очікують на зацікавленість ним. Проєкт "Скіфська спадщина" передбачалося реалізувати за 1 482 680 гривень.

Гроші реалі затору проєкту не заплатять

Директор департаменту з питань інформації й зв'язків з громадськістю міської ради Харкова Юрій Сидоренко у мережі уточнив, що автори проєкту "Скіфська спадщина" подали його на конкурс "бюджет участі" у 2019 році. Харків'яни підтримали його голосуванням онлайн і обрали одним з фіналістів.

Звичайно, "цю споруду" в такому вигляді не приймуть. Відповідно, про жодну оплату теж не йдеться – позиція мера принципова в цьому питанні,

– додав Сидоренко.

Він уточнив, що гроші реалізатору проєкту не виплатять. Мер Ігор Терехов впевнений, що в Харкові немає місця такому "біблікіському стоунхенджу" чи "скіфській спадщині".



У мерії кажуть, що не заплатять реалізатору проєкту / Фото "Труха"​



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