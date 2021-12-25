Оригинальные конструкции появились на пустыре за жилыми домами по улице Библика, 2 и 2а.

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Артобъект в виде Стоунхенджа

В Харькове установили инсталляцию, состоящую из бетонных блоков, которым с помощью специальной технологии с эффектом старения материалов придали вид старинному зданию. Этот артобъект назвали "украинским Стоунхенджем".

На конструкциях в камне высечены изображения скифской тематики, рунические и зодиакальные символы. Внутри объекта были установлены копии скифских каменных баб. Саму же территорию вымостили "древним" мощением: морской галькой, песчаником, природным камнем.

Элементы конструкции составляют 2,4 метра.

В Харькове установили арт-объект в виде Стоунхенджа / Фото "Труха"

Авторы проекта хотят, чтобы "украинский Стоунхендж" отнесли в список мест для туристов, потому что ожидают заинтересованность им. Проект "Скифское наследие" предполагалось реализовать за 1 482 680 гривен.

Деньги реализатору проекта не заплатят

Директор департамента по вопросам информации и связей с общественностью городского совета Харькова Юрий Сидоренко в сети уточнил, что авторы проекта "Скифское наследие" представили его на конкурс "бюджет участия" в 2019 году. Харьковчане поддержали его голосованием онлайн и выбрали одним из финалистов.

Конечно, это сооружение в таком виде не примут. Соответственно, ни о какой оплате тоже речь не идет – позиция мэра принципиальна в этом вопросе,

– добавил Сидоренко.

Он уточнил, что деньги реализатору проекта не выплатят. Мэр Игорь Терехов уверен, что в Харькове нет места такому "библикисскому стоунхенджу" или "скифскому наследию".

В мэрии говорят, что не заплатят реализатору проекта / Фото "Труха"

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