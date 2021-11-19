У Харкові звільнили продавчиню, яка не допомогла травмованій пенсіонерці

Продавчиню магазину на проспекті Гагаріна в Харкові, яка не допомогла травмованій пенсіонерці, звільнили. Напередодні вона виправдовулася, що не відреагувала на жінку, яка впала, тому що думала, що вона п'яна.

Продавчиня магазину не відреагувала на жінку, яка впала та травмувала голову прямо в магазині. Лише коли інші покупці, які заходили до магазину, бачили цю картину та виходили геть, продавчиня вирішила діяти. Вона покликала з вулиці перехожого, щоб той допоміг забрати постраждалу в куток магазину, щоб та "не лякала відвідувачів".

Що було раніше "Може, вона п'яна?": у магазині Харкова жахливо травмувалась жінка, а продавчиня просто дивилася

Продавчиня вкрала гроші з каси

Менеджер магазину одразу ж після того, як побачив відео, вирішив звільнити продавчиню. Остання запідозрила, що її вчинок не залишиться без покарання, тому вирішила вкрасти з каси гроші за тижневу оплату і втекла.

Коли дівчина Ліза, яка опублікувала напередодні відео інциденту, зателефонувала працівниці магазину і спитала, чому вона не допомогла бідолашній жінці, яка впала, та заявила, що пенсіонерка могла бути п'яною.

На моє запитання, чому вона не допомогла жінці, продавчиня відповіла: "А чого їй допомагати? Може, вона п'яна". Яка мораль усього цього? Такі люди не повинні працювати з людьми, і взагалі, люди, будьте добрішими,

– заявила дівчина.

Постраждала з численними травмами зараз перебуває в лікарні.

Коротко про інцидент