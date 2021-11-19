Продавчиня магазину не відреагувала на жінку, яка впала та травмувала голову прямо в магазині. Лише коли інші покупці, які заходили до магазину, бачили цю картину та виходили геть, продавчиня вирішила діяти. Вона покликала з вулиці перехожого, щоб той допоміг забрати постраждалу в куток магазину, щоб та "не лякала відвідувачів".

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Продавчиня вкрала гроші з каси

Менеджер магазину одразу ж після того, як побачив відео, вирішив звільнити продавчиню. Остання запідозрила, що її вчинок не залишиться без покарання, тому вирішила вкрасти з каси гроші за тижневу оплату і втекла.

Коли дівчина Ліза, яка опублікувала напередодні відео інциденту, зателефонувала працівниці магазину і спитала, чому вона не допомогла бідолашній жінці, яка впала, та заявила, що пенсіонерка могла бути п'яною.

На моє запитання, чому вона не допомогла жінці, продавчиня відповіла: "А чого їй допомагати? Може, вона п'яна". Яка мораль усього цього? Такі люди не повинні працювати з людьми, і взагалі, люди, будьте добрішими,

– заявила дівчина.

Постраждала з численними травмами зараз перебуває в лікарні.

Коротко про інцидент