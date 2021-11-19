Продавчиня магазину не відреагувала на жінку, яка впала та травмувала голову прямо в магазині. Лише коли інші покупці, які заходили до магазину, бачили цю картину та виходили геть, продавчиня вирішила діяти. Вона покликала з вулиці перехожого, щоб той допоміг забрати постраждалу в куток магазину, щоб та "не лякала відвідувачів".
Що було раніше "Може, вона п'яна?": у магазині Харкова жахливо травмувалась жінка, а продавчиня просто дивилася
Продавчиня вкрала гроші з каси
Менеджер магазину одразу ж після того, як побачив відео, вирішив звільнити продавчиню. Остання запідозрила, що її вчинок не залишиться без покарання, тому вирішила вкрасти з каси гроші за тижневу оплату і втекла.
Коли дівчина Ліза, яка опублікувала напередодні відео інциденту, зателефонувала працівниці магазину і спитала, чому вона не допомогла бідолашній жінці, яка впала, та заявила, що пенсіонерка могла бути п'яною.
На моє запитання, чому вона не допомогла жінці, продавчиня відповіла: "А чого їй допомагати? Може, вона п'яна". Яка мораль усього цього? Такі люди не повинні працювати з людьми, і взагалі, люди, будьте добрішими,
– заявила дівчина.
Постраждала з численними травмами зараз перебуває в лікарні.
Коротко про інцидент
- 19 листопада в магазині на проспекті Гагаріна жінка спіткнулася і впала в магазині. Вона довго намагалася самостійно піднятися, однак не могла. Продавчиня не звертала уваги на постраждалу.
- Щобільше того, працівниця магазину лише подивилася на травмовану жінку і далі пішла перекладати м'ясо на вітрині.
- Постраждала жінка зателефонувала сину, щоб той приїхав по неї та попросила продавчиню дозволу залишитися в магазині до його приїзду. Вона погодилася за умови, що пенсіонерка буде сидіти "у кутку", щоб не лякати клієнтів.