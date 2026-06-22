"Зиму вони не переживуть": як з прикордонного села Харківщини намагаються евакуювати мешканців

Прикордонне село Івашки з 19 по 21 червня пережило 45 ворожих ударів і нині майже повністю знищене. Попри це там досі залишається 5 мешканці.

Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко пояснила, що головна мета зараз – якнайшвидше вивезти їх, бо люди похилого віку просто не переживуть зими.

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Що відбувається в селі за кілометр від кордону з Росією?

У селі є вуличка, де до кордону з Росією всього 500 метрів, а загалом відстань становить 1 – 1,5 кілометра.

Я виїхала звідти приблизно 15 січня – після 15 прильотів по моєму будинку проживати в ньому вже стало неможливо. Був день, коли по мені одночасно вдарили 9 дронів. FPV-дрони масово з’явилися у нас у 2025 році, і вони буквально полювали на людей. Серед тих, хто загинув, багато молодих хлопців і дівчат, які допомагали людям, бо росіяни полювали саме на волонтерів, які заїжджали на цю територію,

– розповіла Наталія Піддубна, очільниця Івашківського старостату.

З березня 2025 року в окрузі не було зв’язку і жінці доводилося виходити на край села, щоб комунікувати з селищною радою і волонтерами. Згодом їй надали Starlink, та щойно вона його встановила, у будинок прилетіло. Через пів року вона знайшла інший спосіб зв’язку, але його за кілька місяців виявили та знищили.

За словами Наталі, робота старости під час війни – це фактично всі служби одночасно. Те, що раніше було розділено між різними підрозділами.

"Коли я виїжджала, то намагалася привезти людям продукти, ліки – все, що вони замовляли. Це, знаєте, як мама над дитиною: я зроблю все необхідне, щоб їх забрати, бо розумію, що зиму вони не переживуть", – розповіла Піддубна.

Евакуювати людей наразі можливо лише силами спеціальних військових підрозділів. За останні 3 дні були знищені чи не останні більш-менш цілі будинки – 16 приватних і 2 двоповерхові, тож якщо в травні були зруйновані на 80%, то зараз ця цифра, ймовірно, сягає 90 – 95%.

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