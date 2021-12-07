Із Каменських у кабаре: мільярдер Ярославський гучно відсвяткував день народження
Джерело:Kharkiv today
Відомий харківський бізнесмен Олександр Ярославський нещодавно відсвяткував свій 62 день народження. Святкування проходило в стилі кабаре в його готелі Kharkiv Palace.
5 грудня на святі з назвою Alex Cabaret були багато рідних і друзів мільярдера. А розважала усіх гостей виконавиця Настя Каменських.
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Настя Каменських на святі бізнесмена / Фото Kharkiv today
Хто прийшов на вечірку
Звичайно, з чоловіком у цей день святкувала його сім'я – дружина Марина, а також доньки Катерина та Вікторія. Фото і відео із запальної вечірки публікували гості іменинника в інстаграмі. На них було помітно чимало цікавих деталей.
Ярославський із дружиною та донькою / Фото Kharkiv today
Ведучими вечора були Андрій Доманський і Катерина Осадча. Розважали гостей балет Fredoom, а також інші виконавці – Володимир Карафетов, Міша Крупін.
Торт на святі Олександра Ярославського / Фото Kharkiv today
Серед гостей на святі теж можна було зустріти чимало відомих персон. Зокрема, ексфорвард "Металіста" Марко Девич і мер Харкова Ігор Терехов. А пригощали всіх 3-ярусним тортом, який прикрасили червоним вітряним млином.
Інший день народження чоловіка
У 2019 році на ювілей Ярославського приїхали також чимало відомих осіб. Тоді там помітили українських олігархів Ігоря Коломойського та Віктора Пінчука. Також був присутній тодішній тренер національної збірної з футболу Андрій Шевченко та ексгравець "Металіста" Папа Гуйє. А "запалювали" ту вечірку Володимир Карафетов, Світлана Лобода, Макс Барських, Maruv та балет Freedom.
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