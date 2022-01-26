Ледь не потрапили в ДТП: у Харкові тролейбус не пропустив карету швидкої – відео з місця події
Джерело:Центр ЕМД у Харківській області
Працівники Центру екстреної медичної допомоги пожалілися на водіїв у Харкові. Керманич тролейбуса не захотів пропустити спецтранспорт на дорозі.
Про інцидент стало відомо 25 січня ввечері. Лікарі харківського Центру ЕМД виклали у мережу відео з реєстратора в автомобілі швидкої.
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Тролейбус не пропустив швидку
На відеозаписі видно, що водій карети швидкої віз пацієнта до лікарні. Про це свідчить, зокрема, увімкнена сирена.
Спецавтомобіль намагався повернути з бічної на головну дорогу в Харкові. Водії приватних авто надали йому перевагу в русі.
Коли автомобіль з медиками майже виїхав на головну дорогу, повз промчав міський тролейбус. Дивом бригаді швидкої вдалося уникнути аварії.
Де ваша професійна водійська солідарність?! Тролейбус – не трамвай, може і зупинитись, коли цього вимагають ПДР,
– зауважили в Центрі ЕМД.
Водій тролейбуса навіть не пригальмував, коли мало не протаранив машину швидкої допомоги. На щастя, опісля медикам вдалося спокійно виїхати на головну дорогу та продовжити рух.
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Загинула дитина
Інший випадок з автомобілем швидкої допомоги стався на Донеччині. У Слов'янську померла 3-річна дитина, оскільки медики не встигли на виклик.
Відомо, що в приватному будинку на початку грудня спалахнула пожежа. Лікарі спішили на допомогу, але приїхали аж за 20 хвилин, тому що їх не хотіли пропускати водії на дорозі.
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Сусіди допомогли винести малюка на свіже повітря. У нього були всі ознаки отруєння продуктами горіння, врятувати йому життя не вдалося.
Текст публікації у фейсбуці:
"А до водія тролейбуса питання та зауваження у нас все ж таки є! Де ж ваша професійна водійська солідарність?! Тролейбус – не трамвай, може і зупинитись, коли цього вимагають ПДР".