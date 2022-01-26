Про інцидент стало відомо 25 січня ввечері. Лікарі харківського Центру ЕМД виклали у мережу відео з реєстратора в автомобілі швидкої.

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Тролейбус не пропустив швидку

На відеозаписі видно, що водій карети швидкої віз пацієнта до лікарні. Про це свідчить, зокрема, увімкнена сирена.

Спецавтомобіль намагався повернути з бічної на головну дорогу в Харкові. Водії приватних авто надали йому перевагу в русі.

Коли автомобіль з медиками майже виїхав на головну дорогу, повз промчав міський тролейбус. Дивом бригаді швидкої вдалося уникнути аварії.

Де ваша професійна водійська солідарність?! Тролейбус – не трамвай, може і зупинитись, коли цього вимагають ПДР,

– зауважили в Центрі ЕМД.

Водій тролейбуса навіть не пригальмував, коли мало не протаранив машину швидкої допомоги. На щастя, опісля медикам вдалося спокійно виїхати на головну дорогу та продовжити рух.

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Загинула дитина

Інший випадок з автомобілем швидкої допомоги стався на Донеччині. У Слов'янську померла 3-річна дитина, оскільки медики не встигли на виклик.

Відомо, що в приватному будинку на початку грудня спалахнула пожежа. Лікарі спішили на допомогу, але приїхали аж за 20 хвилин, тому що їх не хотіли пропускати водії на дорозі.

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Сусіди допомогли винести малюка на свіже повітря. У нього були всі ознаки отруєння продуктами горіння, врятувати йому життя не вдалося.

Текст публікації у фейсбуці:

"А до водія тролейбуса питання та зауваження у нас все ж таки є! Де ж ваша професійна водійська солідарність?! Тролейбус – не трамвай, може і зупинитись, коли цього вимагають ПДР".