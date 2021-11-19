"Може, вона п'яна?": у магазині Харкова жахливо травмувалась жінка, а продавчиня просто дивилася

У м'ясному магазині Харкова на проспекті Гагаріна трапився прикрий інцидент. Там спіткнулася і дуже сильно впала бабуся. Жінка довго не могла встати й зателефонувала до свого сина за допомогою. У той час продавчиня просто стояла і дивилася на "лежачу" бабусю. Опісля жінка сказала, що не допомогла потерпілій через те, що та могла бути п'яною.

Інцидент зафіксували камери відеоспостереження в магазині. На ньому видно, як продавчиня спокійно реагує на ситуацію і навіть не збирається допомагати. Подія сталася 19 листопада.

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Продовжила перекладати м'ясо

Авторка відео Ліза стверджує, що жінка посковзнулася і впала, вдарившись головою об прилавок. Вона моторошно травмувалася, адже обличчя бабусі залилось кров'ю.

На відео видно, що продавчиня побачила це, але ніяк не відреагувала. Вона вийшла з-за прилавка, подивилася на закривавлену жінку і продовжила перекладати м'ясо на вітрині.

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Відіслала в "куток", щоб не лякала людей

Дівчина, яка має стосунок до керівництва магазину, розповіла, що потерпіла одразу після падіння зателефонувала до свого сина. Вона попросила його приїхати і допомогти.

Продавчиня в той момент просто дивилася. Ситуація змінилася, коли до магазину почали приходити люди. Вони просто жахалися і йшли геть, так нічого й не купивши. Продавчиню обурилася й покликала з вулиці чоловіка, щоб той підняв бабусю.

Тоді потерпіла попросила жінку залишитися до приїзду сина. Працівниця погодилася, але за однієї умови: постраждала стане в "куток", щоб її закривавлене обличчя нікого не лякало.

Згодом до магазину приїхав син бабусі та викликав швидку. Жінку забрали з переломом коліна та з численними травмами.

Продавчиню вирішили звільнити

Ліза розповідає, що відео з камер спостереження надіслала колезі-менеджеру. Він сказав, що звільнить жінку за таку жорстокість. Ліза до того ж сама зателефонувала до продавчині і спитала, чому та не допомогла бабусі.

Працівниця магазину сказала, що їй нічого було допомагати, адже "а, може, вона п'яна була". Дівчина додає, що винуватиця запідозрила, що її можуть звільнити. Вона вкрала гроші за тижневу плату в касі і кудись зникла.

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