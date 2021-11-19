Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения в магазине. На них видно, как продавщица спокойно реагирует на ситуацию и даже не собирается помогать. Инцидент произошел 19 ноября.

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Продолжила перекладывать мясо

Автор видео Лиза утверждает, что женщина поскользнулась и упала, ударившись головой о прилавок. Она жутко травмировалась, ведь лицо бабушки залилось кровью.

На видео видно, что продавщица увидела это, но никак не отреагировала. Она вышла из-за прилавка, посмотрела на окровавленную женщину и продолжила перекладывать мясо на витрине.

Продавщица наблюдала за женщиной, которая упала и сильно травмировалась: видео из тиктока unlovedbabylove2

Отослала в "угол", чтобы не пугала людей

Девушка, которая имеет отношение к руководству магазина, рассказала, что потерпевшая сразу после падения позвонила своему сыну. Она попросила его приехать и помочь.

Продавщица в тот момент просто смотрела. Ситуация изменилась, когда в магазин начали приходить люди. Они просто ужасались и уходили прочь, так ничего и не купив. Продавщица возмутилась и позвала с улицы мужчину, чтобы тот поднял бабушку.

Тогда потерпевшая попросила женщину остаться до приезда сына. Работница согласилась, но при одном условии: пострадавшая станет в "угол", чтобы ее окровавленное лицо никого не пугало.

Впоследствии в магазин приехал сын бабушки и вызвал скорую. Женщину забрали с переломом колена и с многочисленными травмами.

Продавщицу решили уволить

Лиза рассказывает, что видео с камер наблюдения прислала коллеге-менеджеру. Он сказал, что уволит женщину за такую жестокость. Лиза к тому же сама позвонила продавщице и спросила, почему та не помогла бабушке.

Работница магазина сказала, что ей нечего было помогать, ведь "а, может, она пьяная была". Девушка добавляет, что виновница заподозрила, что ее могут уволить. Она украла деньги за недельную плату в кассе и куда-то исчезла.

Работница магазина жестоко обращалась с женщиной: видео с тиктока unlovedbabylove2