Невідомі трощили харківську студію звукозапису: відео наслідків

На Ковальській у Харкові невідомі розбили вікна у студії звукозапису. У мережі розповіли, що зловмисники ще й стріляли в будівлю.

Інцидент стався 29 листопада. У поліції підтвердили факт руйнувань у студії, однак правоохоронці заперечили, що вандали стріляли.

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Розбили вікна цеглою

У поліції журналістам 24 каналу розповіли, що студію справді трощили. Там розбили щонайменше 2 вікна і зробили це, найімовірніше, цеглою.

Зараз правоохоронці досліджують територію і шукають зловмисників. Слідчі дії тривають. Водночас місцеві телеграм-канали публікують відео працівників студії.

Вони розповідають, що невідомі руйнували будівлю близько 5 ранку. Також вони додають, що через вандалізм у студії був страшенний безлад.

Невідомі розбили вікна в студії звукозапису: відео

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