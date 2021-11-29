Невідомі трощили харківську студію звукозапису: відео наслідків
Джерело:24 канал
На Ковальській у Харкові невідомі розбили вікна у студії звукозапису. У мережі розповіли, що зловмисники ще й стріляли в будівлю.
Інцидент стався 29 листопада. У поліції підтвердили факт руйнувань у студії, однак правоохоронці заперечили, що вандали стріляли.
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Розбили вікна цеглою
У поліції журналістам 24 каналу розповіли, що студію справді трощили. Там розбили щонайменше 2 вікна і зробили це, найімовірніше, цеглою.
Зараз правоохоронці досліджують територію і шукають зловмисників. Слідчі дії тривають. Водночас місцеві телеграм-канали публікують відео працівників студії.
Вони розповідають, що невідомі руйнували будівлю близько 5 ранку. Також вони додають, що через вандалізм у студії був страшенний безлад.
Невідомі розбили вікна в студії звукозапису: відео
Підлітки розтрощили орендовану квартиру
- Ще один випадок вандалізму стався в Одесі 27 вересня.
- Неповнолітні орендували квартиру, щоб відсвяткувати там день народження.
- Проте натомість діти почали там трощити меблі та бити посуд. Свої "розваги" вони знімали на відео.
- Власниця квартири намагалася поговорити з дітьми, але вони не хотіли відповідати за скоєне та платити за збитки.