Инцидент произошел 29 ноября. В полиции подтвердили факт разрушений в студии, однако правоохранители отрицали, что вандалы стреляли.

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Разбили окна кирпичом

В полиции журналистам 24 канала рассказали, что студию действительно громили. Там разбили по меньшей мере 2 окна, и сделали это, вероятнее всего, кирпичом.

Сейчас правоохранители исследуют территорию и ищут злоумышленников. Следственные действия продолжаются. В то же время местные телеграм-каналы публикуют видео работников студии.

Они рассказывают, что неизвестные разрушали здание около 5 утра. Также они добавляют, что из-за вандализма в студии был страшный беспорядок.

Неизвестные разбили окна в студии звукозаписи: видео

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