Є 11 влучань, один дрон застряг просто у стіні будинку: вночі Харків пережив моторошну атаку

Упродовж ночі 9 червня росіяни масовано атакували Харків безпілотниками. Прильоти зафіксували в Шевченківському та Холодногірському районах міста.

Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що в місті зафіксували влучання безпілотників та уламків в 11 різних локаціях.

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Що відомо про обстріл Харкова?

За словами журналістки, по Шевченківському району прилетіло вісім безпілотників. Внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхівки, офісна будівля, територія парку, храм, гаражі. Один з безпілотників застряг між 8 та 9 поверхом. Він пробив стіну, але не здетонував.

Приїхала буквально на кілька днів до Харкова. Не була готова до такого, що безпілотник влучить в будинок. Було дуже страшно, гучно. Будинок сильно трусився. З одного боку повністю повибивало вікна. Було враження, що будівля повністю згорить,

– розповіла очевидиця обстрілу.

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В Холодногірському районі ворог поцілив по території одного з підприємств. На щастя, там обійшлося без постраждалих.

Загалом внаслідок атаки до медиків звернулося 16 людей. Шестеро людей зазнали поранень. З них чотирьох госпіталізували. Зокрема до лікарні доправили 28-річну вагітну жінку, яку поранило склом внаслідок вибуху.

Додамо, нещодавно росіяни вдарили "Шахедом" по хабу Укрпошти в Харкові. Будівля була частково знищена. На щастя, обійшлося без постраждалих. Там оприлюднили відео, як виглядає хаб Укрпошти після російської атаки.