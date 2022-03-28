Обстрілами пошкоджений Національний аерокосмічний універитет: є постраждалі

У Харкові під ворожий вогонь 28 березня потрапив Національний аерокосмічний універитет імені Жуковського. Поранення отримав перехожий, який саме в цей час проходив повз.

В університеті зазнала руйнувань будівля манежу, також у деяких приміщеннях вибило скло. Поранений чоловік не є співробітником ВНЗ.

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З 28 березня студенти ХАІ повернулись до дистанційного навчання

До 28 березня у студентів ХАІ були вимушені канікули, проте з 28 березня студенти повернулись до навчання – в дистанційній формі.

В університеті також розповіли, що вдосконалюють механізм розподілу гуманітарної допомоги (у тому числі, гарячої їжі). Мовиться про тих людей, які перебувають в бомбосховищах.

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