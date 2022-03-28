В университете разрушено здание манежа, также в некоторых помещениях выбито стекло. Раненый мужчина не был сотрудником вуза.

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С 28 марта студенты ХАИ вернулись к дистанционному обучению

До 28 марта у студентов ХАИ были вынужденные каникулы, однако с 28 марта студенты вернулись к учебе – в дистанционной форме.

В университете также рассказали, что совершенствуют механизм распределения гуманитарной помощи (в том числе горячей пищи). Речь идет о тех людях, которые находятся в бомбоубежищах.

Обратите внимание! С 28 марта в Харькове меняется время комендантского часа. Он продлится с 20:00 до 6:00.

Какая ситуация в областях Украины 28 марта: детали в видео