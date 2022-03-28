По информации эксплуатирующей организации, ядерная установка попала под обстрелы примерно в 14 часов 28 марта.

Обратите внимание Россияне своими обстрелами повредили ядерную установку "Источник нейтронов"

Оценить масштабы повреждений нельзя из-за боев

Серьезные повреждения в результате ядерного терроризма россиян получили здания и инфраструктура, расположенные на территории Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" (в том числе "Источник нейтронов").

Согласно данным Госатомрегулирования, оценить масштабы повреждений и их влияние на ядерную и радиационную безопасность невозможно. В районе расположения ядерной установки продолжаются интенсивные боевые действия.

ЯПУ "Источник нейтронов" не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий, поэтому бомбардировки и обстрелы могут привести к тяжелым радиационным последствиям, отметили в телеграме Госатомрегулирования.

Россияне своими обстрелами повредили "Источник нейтронов" еще 27 марта. К тому же на территории ядерной подкритической установки обнаружили неразорванный реактивный снаряд РСЗО 9К58 "Смерч".