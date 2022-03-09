Обстріли окупантів по Харківщині: Геращенко показав фото діток, що опинилися в лікарнях

Внаслідок авіа- та ракетних окупантів страждають не лише дорослі. Війна, яку розв’язала Росія, забрала життя та покалічила багатьох дітей.

Фото діток, які після обстрілів опинилися в лікарнях Харківської області, оприлюднив радник очільника МВС Антон Геращенко. За його словами, на кадрах можна побачити й вбитого 9 березня 16-річного хлопця. Підліток загинув внаслідок удару по ринку.

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"У цих покидьків немає нічого святого"

На фото, які публікував Геращенко, можна побачити маленьких діток, змушених зараз лежати у лікарняних палатах. Багато хто з них – під’єднаний до апаратів підтримки життєдіяльності.

Має бути щось святе у цих покидьків. Що може бути святіше за дітей?

– наголошує Геращенко.



Російські окупанти покалічили не одну українську дитину / Фото взято з телеграму Антона Геращенка

Посадовець саркастично додає, що це конкретний результат так званої спецоперації Путіна та "денацифікації" України.

"І як каже Геббельс у спідниці путінського режиму – мерзота Захарова – "все йде за планом…". – підкреслює він.



В Україні гинуть діти, натомість на Росії "все йде за планом" / Фото взято з телеграму "Труха"

За даними Нацполіції, станом на 8 березня, на Харківщині внаслідок обстрілів загинули 263 людини, зокрема 170 цивільних. Загалом в Україні в рук загарбників загинули вже понад 50 дітей. На жаль, їхня кількість продовжує зростати.

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Той самий підліток, що загинув внаслідок удару по ринку в Харкові / Фото телеграм-каналу "Труха"

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