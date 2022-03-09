Фото детей, которые после обстрелов оказались в больницах Харьковской области, обнародовал советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, на кадрах можно увидеть и убитого 9 марта 16-летнего парня. Подросток погиб в результате удара по рынку.

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"У этих подонков нет ничего святого"

На фото, которые публиковал Геращенко, можно увидеть маленьких детей, вынужденных сейчас лежать в больничных палатах. Многие из них – подключены к аппаратам поддержки жизнедеятельности.

Должно быть что-нибудь святое у этих подонков. Что может быть святее детей?

– подчеркивает Геращенко.



Российские оккупанты покалечили не одного украинского ребенка / Фото взято с телеграмма Антона Геращенко

Чиновник саркастически добавляет, что это конкретный результат так называемой спецоперации Путина и денацификации Украины.

"И как говорит Геббельс в юбке путинского режима – мерзость Захарова – "все идет по плану…". – подчеркивает он.



В Украине гибнут дети, а на России "все идет по плану" / Фото взято с телеграмму "Труха"

По данным Нацполиции, по состоянию на 8 марта, в Харьковской области в результате обстрелов погибли 263 человека, в том числе 170 гражданских. Всего в Украине от рук захватчиков погибли уже более 50 детей. К сожалению, их количество продолжает расти .

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Тот самый подросток, погибший в результате удара по рынку в Харькове / Фото с телеграмм-канала "Труха"

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