Обвал будинку в Харкові: у мерії кажуть, що дозволу на будівництво не давали

У Харкові в будинку на проспекті Гагаріна ще 1 січня раптово обвалилася стіна. У власника будівлі та орендарів землі не було дозволу на проведення будівельних робіт.

Відповідну заяву, коментуючи моторошний обвал будинку у міст, зробив речник Харківської міськради Юрій Сидоренко.

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У мерії Харкова кажуть, що дозволу на будівництво не давали

Дозволів на будівництво за цією адресою немає. Тобто власники обваленої будівлі та орендарі землі вели його на свій страх і ризик, самовільно,

– написав Сидоренко.

Детальнішу інформацію він пообіцяв надати вже 5 січня.

Обвал будинку у Харкові: що відомо

На проспекті Гагаріна у Харкові 1 січня обвалився 4-поверховий нежитловий будинок. До поліції щодо цього звернулися лише через 3 дні.

Правоохоронці повідомили, що в будівлі були офісні приміщення, а саму її готували до знесення.

На щастя, постраждалих та жертв вдалося уникнути. У будівлі були люди, але вони встигли вийти на вулицю.

У зв'язку з інцидентом поліція розпочала кримінальне провадження.

Момент обвалу будинку в Харкові: дивіться відео



Текст допису Юрія Сидоренка:

Доручення у зв'язку з обвалом будівлі по проспекту Гагаріна, 20 дал Ігоря Терехова, виконано. Сьогодні інформую коротко, завтра більш розширено. Дозволів на будівництво за цією адресою немає. Тобто власники обваленої будівлі та орендарі землі вели його на свій страх і ризик, самовільно. Деталі будуть у середу.