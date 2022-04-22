Одна людина загинула, шестеро поранені: деталі удару по Коротичах на Харківщині
Джерело:Харківська обласна прокуратура
Російські вбивці вкотре порушили закони та звичаї війни. Наразі відомо про одного вбитого з селища Коротич.
Про це повідомили 22 квітня у Харківській обласній прокуратурі. Зазначили, що 6 мирних мешканців отримали поранення.
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"Пошкодили та зруйнували складські приміщення. Досудове розслідування здійснює СВ Служба безпеки України у Харківській області", – розповіли в прокуратурі.
Обстріл у Коротичі 22 квітня / Фото Харківської прокуратури
Рашисти знищили склади / Фото Харківської обласної прокуратури
Росіяни вбили людину на Харківщині / Фото Харківської обласної прокуратури
Окупанти поранили 6 людей / Фото Харківської обласної прокуратури
Ще одна атака окупантів
Вночі 22 квітня росіяни атакували Барвінкове, що на Харківщині. Вони вбили жінку. Загиблій приблизно 60 років. Також рашисти пошкодили низку будинків українців.
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