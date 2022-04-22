Одна людина загинула, шестеро поранені: деталі удару по Коротичах на Харківщині

Російські вбивці вкотре порушили закони та звичаї війни. Наразі відомо про одного вбитого з селища Коротич.

Про це повідомили 22 квітня у Харківській обласній прокуратурі. Зазначили, що 6 мирних мешканців отримали поранення.

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"Пошкодили та зруйнували складські приміщення. Досудове розслідування здійснює СВ Служба безпеки України у Харківській області", – розповіли в прокуратурі.



Обстріл у Коротичі 22 квітня / Фото Харківської прокуратури



Рашисти знищили склади / Фото Харківської обласної прокуратури



Росіяни вбили людину на Харківщині / Фото Харківської обласної прокуратури



Окупанти поранили 6 людей / Фото Харківської обласної прокуратури

Ще одна атака окупантів