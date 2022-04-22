Про це розповів речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає 24 канал. Він зазначив, що окупанти прагнуть утримати захоплені землі.

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"Поблизу Балаклії й Лозової противник закріплюється на місцевості й здійснює фортифікаційне обладнання своїх позицій", – сказав Мотузяник.

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Хочуть захопити залізницю

За словами речника, поблизу Ізюма та Барвінкового підрозділи російських військ зі складу першої танкової армії, 20-ї армії західного військового округу, 35-ї армії та 68-го армійського корпусу східного військового округу проводять наступ. Окупанти хочуть взяти під контроль залізничне сполучення.

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