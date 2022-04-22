Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает 24 канал. Он отметил, что оккупанты стремятся удержать захваченные земли.

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"Вблизи Балаклеи и Лозовой противник закрепляется на местности и осуществляет фортификационное оборудование своих позиций", – сказал Мотузяник.

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Хотят захватить железную дорогу

По словам спикера, вблизи Изюма и Барвенкового подразделения российских войск из состава первой танковой армии, 20-й армии западного военного округа, 35-й армии и 68-го армейского корпуса восточного военного округа проводят наступление. Оккупанты хотят взять под контроль железнодорожное сообщение.

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