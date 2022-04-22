Женщина погибла от обломков

К сожалению, погибла одна женщина. Жуткие подробности рассказала корреспондентка 24 канала, которая сейчас там находится.

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По словам соседей, взрывная волна разбила окна в ее квартире. Обломки стекла попали в живот. Из-за этого она сразу погибла.



Разбитые окна в доме / Фото 24 канала

Жуткие последствия обстрела

Другой снаряд попал в спортивную площадку – ее разрушило вдребезги. Взрывной волной выбило окна на всех 6 этажах дома.



Снаряд попал в спортплощадку / Фото 24 канала

На этом российские захватчики не остановились. Их ракета прямо попала в крышу дома. Всю квартиру разнесло, крыши тоже нет. К счастью, людей в нем не было.

Между тем в соседней квартире люди паски пекли,

– рассказала журналистка.

Однако интересно, что на одной из стен, что уцелела, в побитой квартире висит картина "Последний день Помпеи".



Символичная картина на стене / Фото 24 канала

Известно, что третий прилет поразил местные магазины и административное здание.

Обстрел индустриального района / Фото 24 канала

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