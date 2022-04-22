Жінка загинула від уламків
На жаль, загинула одна жінка. Моторошні подробиці розповіла кореспондентка 24 каналу, яка зараз там перебуває.
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За словами сусідів, вибухова хвиля розбила вікна у її квартирі. Уламки скла потрапили у живіт. Через це вона одразу загинула.
Розтрощені вікна у будинку / Фото 24 каналу
Моторошні наслідки обстрілу
Інший снаряд потрапив у спортивний майданчик – його розтрощило вщент. Вибуховою хвилею повибивало вікна на усіх 6 поверхах будинку.
Сняряд потрапив у спортмайданчик / Фото 24 каналу
На цьому російські загарбники не зупинились. Їхня ракета прямо влучила у дах будинку. Усю квартиру рознесло, даху теж немає. На щастя, людей у ній не було.
Тим часом у сусідній квартирі люди паски пекли,
– розповіла журналістка.
Однак цікаво, що на одній зі стін, що залишилась ціла, у побитій квартирі висить картина "Останній день Помпеї".
Символічна картина на стіні / Фото 24 каналу
Відомо, що третій приліт побив місцеві магазини і адміністративну будівлю.
Обстріл індустріального району / Фото 24 каналу
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