Жінка загинула від уламків

На жаль, загинула одна жінка. Моторошні подробиці розповіла кореспондентка 24 каналу, яка зараз там перебуває.

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За словами сусідів, вибухова хвиля розбила вікна у її квартирі. Уламки скла потрапили у живіт. Через це вона одразу загинула.



Розтрощені вікна у будинку / Фото 24 каналу

Моторошні наслідки обстрілу

Інший снаряд потрапив у спортивний майданчик – його розтрощило вщент. Вибуховою хвилею повибивало вікна на усіх 6 поверхах будинку.



Сняряд потрапив у спортмайданчик ​/ Фото 24 каналу

На цьому російські загарбники не зупинились. Їхня ракета прямо влучила у дах будинку. Усю квартиру рознесло, даху теж немає. На щастя, людей у ній не було.

Тим часом у сусідній квартирі люди паски пекли,

– розповіла журналістка.

Однак цікаво, що на одній зі стін, що залишилась ціла, у побитій квартирі висить картина "Останній день Помпеї".



Символічна картина на стіні / Фото 24 каналу

Відомо, що третій приліт побив місцеві магазини і адміністративну будівлю.

Обстріл індустріального району / Фото 24 каналу

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