На вулицях звільнених населених пунктів Харківщині – розкидана згоріла ворожа техніка. На дорогах – обстріляні автомобілі цивільних мешканців.

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Всі моторошні наслідки "руского міра" на Харківщині бачила кореспондентка 24 каналу. Їй вдалось відвідати звільнене село й поспілкуватись з місцевими, які пережили окупацію ворога.

Село Мала Рогань оговтується від окупантів

Обстріли Харкова чути навіть у селищі Мала Рогань за 20 кілометрів від міста, яке звільнили від окупантів ще 30 березня. Однак наразі там майже неможливо виживати. У селі немає електрики, люди готують на вогнищі.

Розбомбили тут фактично все. Ферми, сараї, гаражі, будинки,

– розповів працівник місцевої ферми Віталій Денисенко.

Місцева мешканка села Мала Рогань Поліна Савченко пригадала, що майже відразу у населений пункт приїхала велика колона ворожої техніки.

"Ми сховались у погріб і не вилазили. Окупанти порозбивали всі магазини. Два дні обстрілювали буквально будь-що, мовляв, "куди попаде, туди й попаде", – зазначила Поліна Савченко.

Місцеві мешканці Харківщині показали наслідки окупації / Фото 24 каналу

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