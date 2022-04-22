За даними Генштабу ЗСУ, окупанти намагаються наступати та закріпитися на досягнутому рубежі.

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Часткове блокування Харкова здійснюють силами до семи батальйонних тактичних груп зі складу:

6-ї загальновійськової армії,

берегових військ балтійського та північного флотів.

На Ізюмському напрямку противник зосередив для ведення бойових дій до 25-ти батальйонних тактичних груп зі складу:

1-ї танкової армії,

20-ї та 35-ї загальновійськових армій,

68-го армійського корпусу Східного військового округу,

повітряно-десантних військ збройних сил Росії.

Ворог здійснює спроби вести наступ у напрямку населеного пункту Заводи. Вийшов на північні околиці Дібровного, намагається закріпитись на досягнутому рубежі,

– повідомили у Генштабі ЗСУ.

Додамо, що росіяни продовжують постійні обстріли Харкова. Мер міста Ігор Терехов закликав містян по можливості вирушити у більш безпечне місце, щоб не стати жертвою ворожих снарядів.

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