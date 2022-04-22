За даними Генштабу ЗСУ, окупанти намагаються наступати та закріпитися на досягнутому рубежі.
Важливо Коли Росія програє, у неї не залишиться ресурсу ні на що: якою буде битва на Донбасі
Часткове блокування Харкова здійснюють силами до семи батальйонних тактичних груп зі складу:
- 6-ї загальновійськової армії,
- берегових військ балтійського та північного флотів.
На Ізюмському напрямку противник зосередив для ведення бойових дій до 25-ти батальйонних тактичних груп зі складу:
- 1-ї танкової армії,
- 20-ї та 35-ї загальновійськових армій,
- 68-го армійського корпусу Східного військового округу,
- повітряно-десантних військ збройних сил Росії.
Ворог здійснює спроби вести наступ у напрямку населеного пункту Заводи. Вийшов на північні околиці Дібровного, намагається закріпитись на досягнутому рубежі,
– повідомили у Генштабі ЗСУ.
Додамо, що росіяни продовжують постійні обстріли Харкова. Мер міста Ігор Терехов закликав містян по можливості вирушити у більш безпечне місце, щоб не стати жертвою ворожих снарядів.
Цікаво – У скільки Путіну обходиться війна проти України: дивіться відео