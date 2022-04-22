По данным Генштаба ВСУ, оккупанты пытаются наступать и закрепиться на достигнутом рубеже.
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Частичная блокировка Харькова осуществляется силами до семи батальонных тактических групп из состава:
- 6-й общевойсковой армии,
- береговых войск балтийского и северного флотов.
На Изюмском направлении противник сосредоточил для ведения боевых действий до 25 батальонных тактических групп.
- 1-й танковой армии,
- 20-й и 35-й общевойсковых армий,
- 68-го армейского корпуса Восточного военного округа,
- воздушно-десантных войск вооруженных сил России
Враг предпринимает попытки вести наступление в направлении населенного пункта Заводы. Вышел на северные окраины Дибровного, пытается закрепиться на достигнутом рубеже,
– сообщили в Генштабе ВСУ.
Добавим, что россияне продолжают постоянные обстрелы Харькова. Мэр города Игорь Терехов призвал горожан по возможности отправиться в более безопасное место, чтобы не стать жертвой вражеских снарядов.
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