Окупанти продовжують обстрілювати житлові райони Харкова
8 квітня 2022 , 19:00Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські військові 8 квітня продовжують блокувати Харків. Також вони обстрілюють житлові будинки мирних мешканців.
Загарбники використовують артилерію. Також вони стріляють з реактивних систем залпового вогню та мінометів великого калібру.
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Водночас з Сумської області росіяни повністю вивели свої підрозділи назад у Росію.
Також окупанти мають значні проблеми з комплектуванням військових частин, що зазнали суттєвих втрат в Україні.
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