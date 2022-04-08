Окупанти продовжують обстрілювати житлові райони Харкова

Російські військові 8 квітня продовжують блокувати Харків. Також вони обстрілюють житлові будинки мирних мешканців.

Загарбники використовують артилерію. Також вони стріляють з реактивних систем залпового вогню та мінометів великого калібру.

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Водночас з Сумської області росіяни повністю вивели свої підрозділи назад у Росію.

Також окупанти мають значні проблеми з комплектуванням військових частин, що зазнали суттєвих втрат в Україні.

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