За даними пресслужби "Харківобленерго", трапилось це сьогодні, 8 квітня. Бригада енергетиків їхала на усунення аварійного пошкодження в електромережі.

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Під час цього службове авто на ґрунтовій дорозі наїхало на міну.

Внаслідок вибуху двоє працівників Дергачівського РЕМ отримали поранення. Їх доставили до лікарні для оперативного втручання медиків. Зазначають, що від автомобіля залишилася купа заліза.

Від авто залишилася купа заліза / Фото "Харківобленерго"

Працюють під обстрілами

У пресслужбі кажуть, що з початку війни фахівці "Харківобленерго" щодня працюють в зоні бойових дій та неодноразово потрапляли під обстріли. Та попри це, енергетики тримають електричні мережі в робочому стані, адже їх робота особливо необхідна лікарням, об'єктам критичної інфраструктури та житловим районам.

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