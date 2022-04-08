По данным пресс-службы "Харьковоблэнерго", это произошло сегодня, 8 апреля. Бригада энергетиков ехала на устранение аварийного повреждения электросети.

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Во время этого служебный автомобиль на грунтовой дороге наехал на мину.

В результате взрыва двое работников Дергачевского РЭС получили ранения. Их доставили в больницу для оперативного вмешательства медиков. Отмечают, что от автомобиля осталась куча железа.

От авто осталась куча железа / Фото "Харьковоблэнерго"

Работают под обстрелами

В пресс-службе говорят, что с начала войны специалисты "Харьковоблэнерго" ежедневно работают в зоне боевых действий и неоднократно попадали под обстрелы. Но, несмотря на это, энергетики держат электрические сети в рабочем состоянии, ведь их работа особенно необходима больницам, объектам критической инфраструктуры и жилым районам.