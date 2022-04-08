Это официальная информация от главы Донецкой ОВА по состоянию на 8 апреля в 16:50. Павел Кириленко уточнил, что среди погибших – 5 детей.

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Что известно о жертвах и раненых

В целом после российской атаки в больницы доставили 98 человек – 16 детей, 46 женщин и 36 мужчин. По словам мэра Краматорска, много пострадавших привезли в тяжелом состоянии.

Обратите внимание! Кириленко рассказал, что 38 человек погибли на вокзале. 12 пострадавших пытались спасти, но от полученных травм они умерли в больнице.

"Ожидаем, что за медицинской помощью в течение 1 – 2 дней будут обращаться и другие пострадавшие, так что количество жертв будет постоянно меняться", – отметил глава ОВА.

Российские оккупанты должны понести наказание за все свои преступления, которые они творят на нашей земле,

– подчеркнул Кириленко.

Когда оккупанты нанесли удар по вокзалу Краматорска, там находилось около 4 тысяч человек. Мэр города объяснил, что российская ракета могла убить всех присутствующих.

В России написали о Краматорске еще до первых сообщений в сети

Одно из российских пропагандистских СМИ распространило информацию о взрыве в Краматорске еще до сообщений в чатах и официальной информации. Более того, соответствующее сообщение журналисты путинского медиа опубликовали через сервис, предназначенный для отправки отложенных постов. Впоследствии эта публикация исчезла, но скриншоты остались.

Вокзал Краматорска до и после удара оккупантов: смотрите видео