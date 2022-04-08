Эту информацию на брифинге сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко. Об этом сообщает 24 канал.

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Ракета "Точка-У" попала рядом с вокзалом. Поэтому тысячам людям просто повезло и они остались живы.

Многим тысячам людей повезло, просто повезло. От этой ракеты должны были погибнуть все присутствующие. Она настолько мощная,

– сказал Гончаренко.

Он подчеркнул, что россияне нанесли умышленный удар по железнодорожному вокзалу.

К теме смотрите видео из Краматорска до и после ракетного удара: