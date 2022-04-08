Цю інформацію на брифінгу повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко. Про це повідомляє 24 канал.

До теми Потрібно більше санкцій і зброї: лідери ЄС відреагували на удар по Краматорську

Ракета "Точка-У" влучила поряд із вокзалом. Тому тисячам людям просто пощастило й вони залишилися живими.

Багатьом тисячам людей пощастило, просто пощастило. Від цієї ракети мали загинути всі присутні. Вона настільки потужна,

– сказав Гончаренко.

Він наголосив, що росіяни завдали навмисний удар на залізничний вокзал.

До теми дивіться відео з Краматорська до та після ракетного удару: