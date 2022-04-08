Председатель Европейского Совета Шарль Мишель подчеркнул, что кроме санкций против России нужно предоставить оружие Украине.

Внимание В результате обстрела Краматорска уже известно о 39 погибших, среди которых 4 детей

Ужасно наблюдать, как Россия наносит удар по одной из главных станций, используемых гражданскими, которые эвакуируют регион, где Россия усиливает атаку. Нужны действия: больше санкций против России и больше оружия,

– написал Шарль Мишель.

Добавив, что ЕС "только что утвердил 5 пакет санкций против России".

Также осудил обстрел в Краматорске Верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.

Решительно осуждаю сегодняшнее утреннее неизбирательное нападение России на железнодорожный вокзал в Краматорске, в результате которого погибли десятки людей и осталось много раненых. Это еще одна попытка закрыть пути бегства для тех, кто убегает от этой неоправданной войны и причиняет людям страдания,

– подчеркнул политик.

К слову, Европейский Союз 8 апреля принял следующий 5 пакет санкций против России. Он предусматривает закрытие портов и эмбарго на уголь.

Впрочем, Россия продолжает зверства в Украине, а потому мир должен готовить еще более жесткие ограничения против агрессора и предоставить наконец оружие украинским защитникам.

"За детей": показали ракеты, которые ударили по вокзалу Краматорска, с циничными надписями – смотреть видео