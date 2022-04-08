Погибли двое детей
Мэр Краматорска Александр Гончаренко рассказал, что при обстреле на железнодорожном вокзале на 90% были женщины и дети. Он сообщил, что известно о гибели двоих детей.
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На сегодня среди этих погибших двое детей. На 90% те люди, которые были на вокзале, это женщины, дети и пожилые люди,
– сказал Гончаренко.
Продолжается около 40 операций
Мэр сообщил, что в результате удара около ста человек ранены. Некоторым пострадавшим отрывало руки и ноги.
Сейчас, как рассказал Гончаренко, в Краматорске больницах одновременно продолжаются около 40 операций.
"Среди раненых из ста человек есть оставшиеся без руки или ноги. Им оказывается помощь. Сейчас одновременно проходят около 40 операций", – резюмировал мэр.
Россия обстреляла вокзал в Краматорске: коротко
- Войска агрессора 8 апреля ракетами обстреляли железнодорожный вокзал Краматорска. В результате обстрела известно о почти 40 погибших.
- В Офисе Президента заявили, что оккупанты целенаправленно обстреляли вокзал и знали, что там находятся люди.
- Мэр Краматорска Гончаренко также сообщил, что оккупанты знали, что утром состоится эвакуация с вокзала.
- О циничности обстрела свидетельствует, что российские пропагандисты сообщили информацию о взрыве в Краматорске заранее.
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