Погибли двое детей

Мэр Краматорска Александр Гончаренко рассказал, что при обстреле на железнодорожном вокзале на 90% были женщины и дети. Он сообщил, что известно о гибели двоих детей.

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На сегодня среди этих погибших двое детей. На 90% те люди, которые были на вокзале, это женщины, дети и пожилые люди,

– сказал Гончаренко.

Продолжается около 40 операций

Мэр сообщил, что в результате удара около ста человек ранены. Некоторым пострадавшим отрывало руки и ноги.

Сейчас, как рассказал Гончаренко, в Краматорске больницах одновременно продолжаются около 40 операций.

"Среди раненых из ста человек есть оставшиеся без руки или ноги. Им оказывается помощь. Сейчас одновременно проходят около 40 операций", – резюмировал мэр.

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