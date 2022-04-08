Загинуло двоє дітей

Мер Краматорська Олександр Гончаренко розповів, що під час обстрілу на залізничному вокзалі на 90% були жінки та діти. Він повідомив, що відомо про загибель двох дітей.

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Станом на зараз серед цих загиблих двоє дітей. На 90% ті люди, які були на вокзалі, це жінки, діти та люди похилого віку,

– сказав Гончаренко.

Триває близько 40 операцій

Міський голова повідомив, що внаслідок удару близько ста людей поранені. Деяким постраждалим повідривало руки та ноги.

Наразі, як розповів Гончаренко, у лікарнях Краматорську одночасно тривають близько 40 операцій.

"Серед поранених зі ста людей є такі, що залишилися без руки чи ноги. Їм надається допомога. Зараз одночасно відбуваються близько 40 операцій", – резюмував мер.

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