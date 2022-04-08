Загинуло двоє дітей
Мер Краматорська Олександр Гончаренко розповів, що під час обстрілу на залізничному вокзалі на 90% були жінки та діти. Він повідомив, що відомо про загибель двох дітей.
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Станом на зараз серед цих загиблих двоє дітей. На 90% ті люди, які були на вокзалі, це жінки, діти та люди похилого віку,
– сказав Гончаренко.
Триває близько 40 операцій
Міський голова повідомив, що внаслідок удару близько ста людей поранені. Деяким постраждалим повідривало руки та ноги.
Наразі, як розповів Гончаренко, у лікарнях Краматорську одночасно тривають близько 40 операцій.
"Серед поранених зі ста людей є такі, що залишилися без руки чи ноги. Їм надається допомога. Зараз одночасно відбуваються близько 40 операцій", – резюмував мер.
Росія обстріляла вокзал у Краматорську: коротко
- Війська агресора 8-го квітня ракетами обстріляли залізничний вокзал Краматорська. Унаслідок обстрілу відомо про майже 40 загиблих.
- В Офісі Президента заявили, що окупанти цілеспрямовано обстріляли вокзал і знали, що там перебувають люди.
- Мер Краматорська Гончаренко також повідомив, що окупанти знали, що зранку відбудеться евакуація з вокзалу.
- Про цинічність обстрілу свідчить те, що російські пропагандисти повідомили інформацію про вибух у Краматорську заздалегідь.
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