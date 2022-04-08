Олександр Гончаренко наголосив, що евакуація щодня починається о 10 ранку й окупанти про це знали. Про це міський голова Краматорська заявив в ефірі загальнонаціонального марафону.

Зауважте Путінське ЗМІ запостило інформацію про вибух у Краматорську заздалегідь

До Краматорська їдуть лікарі з інших міст

Гончаренко розповів, що до Краматорська їдуть лікарі з сусідніх міст – Слов'янська, Костянтинівки, Дружківки. Поранені ще надходять, тому потрібні медики, щоб їх оперувати.

Усі автобуси, які є у місті та які приїдуть з інших, залучать до евакуації людей з краматорського вокзалу. Маршрут евакуації змінили, оскільки, як зазначив мер Краматорська, ні для кого не було секретом те, що саме це місто було пунктом евакуації для мешканців неокупованих територій Донецької та Луганської областей.

Всі знали, що евакуація щодня о 10 ранку починається відправлення перших потягів. Тому російські окупанти, я вважаю, навмисно атакували о 10:30 було 4 000 людей,

– заявив Гончаренко.

Мер Краматорська зазначив, що більшість людей, які були на вокзалі, це діти, жінки та літні люди.

Окупанти обстріляли вокзал у Краматорську: дивіться відео