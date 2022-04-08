Александр Гончаренко подчеркнул, что эвакуация каждый день начинается в 10 утра и оккупанты об этом знали. Об этом городской глава Краматорска заявил в эфире общенационального марафона.

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В Краматорск едут врачи из других городов

Гончаренко рассказал, что в Краматорск едут врачи из соседних городов – Славянска, Константиновки, Дружковки. Раненые еще поступают, поэтому нужны медики, чтобы их оперировать.

Все автобусы, которые есть в городе и которые приедут из других, привлекут к эвакуации людей с вокзала. Маршрут эвакуации изменили, поскольку, как отметил мэр Краматорска, ни для кого не было секретом, что именно этот город был пунктом эвакуации для жителей неоккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Все знали, что эвакуация каждый день в 10 утра начинается отправка первых поездов. Поэтому российские оккупанты, я считаю, намеренно атаковали в 10:30 было 4 000 человек,

– заявил Гончаненко.

Мэр Краматорская отметил, что большинство людей, которые были на вокзале, это дети, женщины и пожилые люди.