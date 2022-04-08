Об этом в эфире телемарафона сообщил городской глава Краматорска Александр Гончаренко.

Внимание В результате обстрела Краматорска уже известно о 39 погибших, среди которых 4 детей

Много людей тяжелых, без рук, ног. Их оперируют 30 – 40 хирургов одновременно,

– заявил Гончаренко

По его словам, обломки ракеты нашли в 40 метрах от эпицентра удара, что свидетельствует о высокой мощности ракеты.

Городской глава также отметил, что в момент обстрела на вокзале находилось около 4 тысяч человек, которые ожидали эвакуации.

Внимание! Станция в Краматорске закрыта для приема поездов. Поэтому людей продолжат эвакуировать из Славянска.

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