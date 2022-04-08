Укрзализныця сделала уточнение относительно эвакуационного движения с Донбасса на сегодня из-за обстрела станции в Краматорске.
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Пока станция Краматорск закрыта для приема поездов, из Славянска сегодня отправится эвакуационным рейсом поезд 45 до Ужгорода,
– говорится в сообщении.
Также отметили, что ожидаются отправки рейсов 274, 276, 278 и 92 во Львов, Черновцы, Тернополь и Одессу соответственно.
Точное время отправки в Укрзализныци не сообщили, поезда будут отправляться по мере наполнения.
Главное о ракетном ударе по Краматорску
- Оккупанты ударили "Искандером" по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились тысячи мирных украинцев, которые ожидали эвакуации.
- В результате ракетного удара погибли 27 человек, двое из которых – дети. Еще примерно 100 человек получили ранения.
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