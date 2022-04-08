Укрзалізниця зробила уточнення щодо евакуаційного руху з Донбасу на сьогодні через обстріл станції в Краматорську.

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Поки станція Краматорськ закрита для прийому поїздів, зі Слов’янська сьогодні вирушить евакуаційним рейсом поїзд 45 до Ужгорода,

– йдеться у повідомленні.

Також зазначили, шо очікуються відправки рейсів 274, 276, 278 та 92 до Львова, Чернівців, Тернополя та Одеси відповідно.

Точний час відправки в Укрзалізниці не повідомили, поїзди відправлятимуться в міру наповнення.

Головне про ракетний удар по Краматорську

Окупанти вдарили "Іскандером" по залізничному вокзалу Краматорська, де перебували тисячі мирних українців, які очікували на евакуацію.

Внаслідок ракетного удару загинули 27 людей, двоє з яких – діти. Ще приблизно 100 осіб отримали поранення.

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