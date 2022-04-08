Окупанти знали, що на вокзалі сотні людей, які намагаються евакуюватись

Про це повідомила речниця Донецької ОВА Ігнатченко під час телемарафону, наголосивши, що це лише попередні дані.

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Обстріл стався 2 год тому, відомо станом на зараз 30 поранених, 27 загиблих, серед них 2 дітей. Це не всі цифри, вони будуть значно більші,

— наголосила Ігнатченко.

Речниця наголосила, що рашисти знали куди вони цілили, евакуація залізничного вокзалу Краматорська відбувається з 26 лютого, окупанти знали – там щодня перебуває 1000 людей.



Люди намагались виїхати з Краматорська / Фото інстаграм Володимира Зеленського

Росіяни вдарили по вокзалу Краматорська: коротко

Росіяни 8-го квітня касетними боєприпасами обстріляли залізничний вокзал Краматорська. На жаль, унаслідок удару десятки людей загинули.

Володимир Зеленський уже відреагував на атаку ворога. Президент зазначив, що "це зло, яке не має меж".

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що окупанти цілеспрямовано обстріляли вокзал і знали, що там люди.

На ракеті, яка влучила у вокзал Краматорська, видно напис "за детей".

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